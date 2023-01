Antonino Spinalbese si lascia andare ad altre confessioni sulla storia con Belén e ammette di aver sognato con lei una “famiglia perfetta”.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese è stato ben attento a non pronunciare esplicitamente il nome di Belén Rodriguez, ex compagna e madre di sua figlia Luna Marì. Non sono mancati, però, i riferimenti alla storia con la showgirl argentina, che lo ha reso il padre più felice del mondo. All’inizio della loro storia, Antonino ha sperato che le cose potessero andare nel migliore dei modi, ma non è stato così: la sua unica vittoria resta, tuttavia, la piccola Luna Marì.

Antonino e il sogno di famiglia con Belén

“Io pensavo tutt’altro nella mia vita, ma ho sempre sentito che sarei diventato padre, sul resto non pensavo che le cose sarebbero andate così – ha raccontato lui nella casa del Gf Vip – . Mi immaginavo che avrei creato la famiglia perfetta del Mulino Bianco, invece da quel punto di vista è andata diversamente. Nella mia testa però mi immaginavo già una figlia femmina”.

Le attenzioni di Spinalbese, oggi, sono tutte concentrate sulla piccola Luna Marì tanto che, al momento, non ha alcuna intenzione di legarsi ad una donna.

“Non voglio donne fuori da qui. Io ho la mia topolina. Fuori mi vedo in casa con mia figlia, non con mia figlia e un’altra donna. Poi magari arriverà, ma adesso voglio stare con la bambina e basta – ha detto – . Mi vedo con mia figlia che cresce che cammina e non mi serve altro […]senza mia figlia sono uno straccio e non valgo niente”.

Io molto debole per Antonino che parla di sua figlia 🥹 #GFvip pic.twitter.com/IcJOFtw6od — voglio buttare un grido (@xxtilltheend) January 27, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG