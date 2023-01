È ancora guerra tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: il concorrente del Gf Vip ha voltato le spalle alla fidanzata.

Non c’è pace per i Donnalisi, ormai destinati a diventare un ricordo della rete. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono protagonisti di accesi scontri nella casa del Grande Fratello Vip e, nelle ultime ore, lui ha smascherato l’influencer. Dopo averla scoperta in più di un’occasione a far finta di piangere accusandolo di averle alzato le mani, Donnamaria si è detto pronto a denunciarla se dovesse ripetere simili illazioni.

Edoardo smaschera Antonella: è caos al Gf Vip

“L’altra sera vedevo che piangeva e si copriva con l’asciugamano, le ho tolto l’asciugamano e nemmeno piangeva davvero – ha raccontato lui all’amico Luca Onestini – .Perché fa queste cose? Perché se mi fa passare da aggressivo lei passa per vittima. Lo fa costantemente, vuole passare da vittima!”.

“E un’altra notte piangeva e stava sotto le coperte, io le apro le coperte e lei le tirava dicendo ‘no, non mi voglio far vedere che piango’ – ha continuato Donnamaria – . Luca, non stava piangendo! Lei è una pericolosa. Per me è pericolosa, perché è una che in un momento di rabbia si può inventare che le ho messo le mani addosso!”.

Sfogandosi più tardi con Daniele Dal Moro, Edoardo ha aggiunto di essere pronto a denunciare Antonella qualora dovesse continuare a lanciargli accuse pesanti.

“Lei è disposta ad affossarmi per passare da vittima – ha detto – . Scusatemi per questo sfogo, però io non voglio avere a che fare con una donna così!”.

“Io la denuncio se lunedì in puntata dice che le ho messo le mani addosso – ha aggiunto perentorio – . Non penso che lo farà, perché sa che se lo fa io la querelo subito. Se mi fa passare che picchio una donna mi rovina la vita e sono cose su cui non si scherza”.

“Gli levo le coperte e non stava piangendo”



MIO DIO EDOARDO.D CHE SPUTTANA LA FALSITÀ DELLE LACRIME DI ANTONELLA #gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/BCSfl2n3gs — sisonokevin (@_soleilandia_) January 27, 2023

