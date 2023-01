La sorella di Fiorello racconta come lo showman è riuscito a superare la dipendenza dalla droga: fondamentale l’aiuto di Costanzo.

Catena Fiorello, oggi scrittrice e autrice, è la sorella maggiore del ben noto Rosario Fiorello. Prima di affermarsi nel mondo dell’editoria, ha aperto un’agenzia matrimoniale ed è stata la tuttofare dello showman. Il lavoro fianco a fianco con Fiorello è coinciso con il periodo durante il quale lui lasciò Milano per trasferirsi a Roma, uscendo definitivamente dal tunnel della droga.

Fiorello e l’incontro con Maurizio Costanzo

Fiorello ha tenuto nascosto per anni il suo dramma, poi recentemente confessato in una intervista per Vanity Fair.

“Ne sono uscito grazie a lui (e indica una foto in bianco e nero), non potevo tradire mio padre, uno che si batteva contro il traffico di droga“, aveva raccontato lo showman che in quel percorso disintossicazione è stato aiutato anche da Maurizio Costanzo.

Accanto a lui in quel periodo difficile c’è stata anche la sorella Catena che al Corriere della sera ha raccontato: “Aveva cambiato città per cambiare vita. Si svegliava presto, usciva e lavorava a testa bassa. Aveva detto basta e l’aveva messo in pratica”.

“L’ho ammirato tanto perché non doveva essere facile e perché i suoi momenti di debolezza non li ha mai fatti vedere a nessuno di noi – ha aggiunto la scrittrice – . L’incontro con Costanzo, che lo faceva rigare diritto, fu la sua rinascita, gli ridiede rigore, orari”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG