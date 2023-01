I fan di Selvaggia Lucarelli continuano a chiedersi se tornerà o meno come giudice di Ballando con le stelle nel 2023. Lei ora risponde così.

L’edizione appena passata di Ballando con le stelle è stata una delle più difficili da gestire per Selvaggia Lucarelli. La giornalista, scelta come giudice dello show di Milly Carlucci, è stata bersagliata dai colleghi. La presenza in gara del compagno Lorenzo Biagiarelli l’ha costretta ad assumere una posizione scomoda, ma le ostilità di Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith hanno reso le puntate ancora più difficili.

Selvaggia Lucarelli, addio a Ballando con le stelle?

Liti, scontri, frecciate social, interviste al vetriolo e cambi improvvisi e anomali di regolamento, hanno portato Selvaggia Lucarelli a criticare il programma di cui faceva parte tanto che, a conclusione della stagione di Ballando con le stelle, si è parlato di un suo ipotetico addio.

Sottoponendosi alle domande dei fan su Instagram, la giornalista ha replicato in modo poco ambiguo – ma molto originale – a chi manifestava curiosità sulla sua presenza alla prossima stagione dello show di Rai 1.

“Farai Ballando l’anno prossimo?”, le ha domandato un utente del web a cui la Lucarelli ha replicato con “la luna nera” dello storico programma Rai La Zingara.

Una risposta che lascia intendere chiaramente quali siano le intenzioni della giornalista per la prossima stagione del programma condotto da Milly Carlucci. All’orizzonte potrebbe esserci un clamoroso addio. Staremo a vedere…

Riproduzione riservata © 2023 - DG