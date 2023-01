Iva Zanicchi non ci sta e lancia pesanti critiche contro Sanremo 2023 e le co-conduttrici scelte da Amadeus: la cantante col dente avvelenato.

L’Aquila di Ligonchio, così come Iva Zanicchi viene soprannominata nel mondo dello spettacolo, non ha accettato di buon grado la sua assenza dal Festival di Sanremo 2023. Dopo la partecipazione dello scorso anno, che ha segnato il suo ritorno all’Ariston dopo tredici anni di assenza, la Zanicchi, reduce dall’esperienza a Ballando con le stelle, non ha esitato a criticare le scelte di Amadeus in fatto di co-conduttrici.

Iva Zanicchi contro le co-conduttrici di Sanremo 2023

Ospite di Rtl 102.5, Iva Zanicchi si è complimentata per i cantanti in gara scelti dal direttore artistico, ma non ha esitato a lanciare una frecciata avvelenata contro le donne che accompagneranno Amadeus sul palco.

“Sulla carta c’è una squadra femminile di tutto rispetto. Amadeus, esattamente come l’anno scorso, sta facendo un grande Sanremo – ha commentato lei – .Punto tutto su Madame, ma mi aspetto tanto anche da Elodie”.

“Sanremo è fondamentale per i giovani artisti, devono arrivare preparati e con belle canzoni, non c’è vetrina più importante. Il Festival di Sanremo è l’unica cosa che unisce l’Italia, teniamocelo caro – ha aggiunto ancora la Zanicchi, salvo poi lanciare una bordata contro Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini – .Penso che diranno poco, quindi spero e pretendo che indossino abiti favolosi. Poi magari mi stupiranno e saranno coltissime. lo però le voglio vedere belle e affascinanti.”.

In ultimo, Iva ha lanciato un appello ad Amadeus affinché la inviti come ospite della kermesse. “Hai invitato Al Bano, Morandi e Ranieri ma manca una donna – ha detto la Zanicchi – . Della mia età ci sono rimasta solo io”.

