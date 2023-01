Preoccupazione tra i fan di Sophie Codegoni: la ex di Uomini e Donne e del Gf Vip è incinta ed è in ospedale per alcuni controlli.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip, sono in attesa di diventare genitori. La ex tronista di Uomini e Donne, incinta della piccola Celine, è seguitissima sui social e i suoi follower si sono preoccupati per la sua improvvisa e inaspettata assenza da Instagram. È stata la stessa Sophie, poi, a tranquillizzare tutti spiegando di essere in ospedale a causa di un problema al rene destro.

Sophie Codegoni, problemi al rene

“Ragazze eccomi, non sono sparita – ha esordito la Codegoni sui social – . In queste ultime ore non sono stata benissimo. Quindi devo stare qualche giorno in ospedale a fare un po’ di controlli”.

L’attenzione dei fan, dunque, è stata tutta per la piccola che Sophie porta in grembo. “Però tranquille, tutto ok…la mia piccolina sta benissimo. Semplicemente il mio rene mi sta facendo disperare”, ha precisato lei.

Da giorni, infatti, la Bonas di Avanti un altro lamentava un dolore al fianco destro che si faceva sempre più intenso. Così si è sottoposta ad un controllo medico.

“Nelle ultime ore ho fatto visite, controlli, esami vari. Sono ancora qui in ospedale, dovrò restarci un paio di giorni – ha spiegato la compagna di Alessandro Basciano – . Devo fare ancora un po’ di controlli, però non vi preoccupate. La mia piccolina sta benissimo, abbiamo già fatto l’ecografia. Lei è lì, tranquilla e serena. Sta bene”.

“Semplicemente il mio rene mi sta facendo disperare. Già qualche settimana fa avevo questo fastidio, questa fitta perenne al fianco destro – ha continuato a raccontare – . Giorno dopo giorno mi faceva sempre più male. Ieri erano due notti che non riuscivo a dormire, un male terrificante. Ho fatto un’ecografia al rene”.

“Ho il rene destro infiammato e dilatato. Adesso stiamo cercando di capire se sono calcoli renali […] probabilmente sono coliche renali. Anche se sono dolorose e fastidiose si possono curare, ma potrebbe essere anche una semplice infiammazione dovuta alla posizione di Celine”, ha concluso ancora la Codegoni rassicurando i fan.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG