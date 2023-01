Dolce annuncio da parte di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: i due si apprestano a diventare genitori, lei è incinta del primo figlio.

Da settimane si mormorava di una presunta gravidanza di Natalia Paragoni, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. È stato proprio il dating show condotto da Maria De Filippi a permettere alla giovane di conoscere il suo attuale compagno, Andrea Zelletta, e futuro padre del bimbo che porta in grembo. L’annuncio della gravidanza della Paragoni è stato dato dalla coppia su Instagram: per loro tantissimi messaggi di auguri da parte di volti noti e non.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: “Presto in cinque”

“Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello – hanno scritto Natalia e Andrea su Instagram a corredo di una foto in bianco e nero che mostra il pancino di lei – .Presto in 5 (il piccolo in arrivo si va ad aggiungere alla coppia e ai due cani, ndr) non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura.”.

In pochissimo tempo il post è stato raggiunto da migliaia di like e altrettanti commenti di auguri per questo nuovo capitolo della loro vita.

