Altra gaffe di Fedez diventata, purtroppo, virale su Emanuela Orlandi. Nel corso di ‘Muschio Selvaggio’, il rapper protagonista in negativo.

Si torna a parlare di Fedez e del caso della gaffe nel corso del suo podcast ‘Muschio Selvaggio’ su Emanuela Orlandi. Non solo la prima battuta che aveva fatto scattare la bufera social, ora spunta anche una “seconda caduta” sullo stesso argomento.

Fedez, altra battuta su Emanuela Orlandi

Fedez

Come ben noto, il caso Emanuela Orlandi fa riferimento alla donna sparita da ormai 40 anni, quando ancora era una ragazzina. Sulla vicenda c’è un terribile vuoto di informazioni e non si sa che fine abbia fatto. Fedez, nel corso del suo podcast, aveva utilizzato del black humor dicendo: “Innanzitutto, possiamo dire? Non l’hanno mai trovata”.

Una frase che ha generato forti contestazione nei suoi confronti e per la quale lo stesso rapper si era scusato col fratello della donna che aveva spiegato di aver ricevuto da lui un messaggio di spiegazioni.

Peccato che dopo la prima bufera, in queste ore sia diventata virale una nuova parte di quel podcast nella quale il cantante mostra di aver continuato a parlare del caso della Orlandi in modo piuttosto leggero.

“Mentre il conduttore di ‘Quarto Grado’, Gianluigi Nuzzi – ospite del programma – spiegava che Papa Francesco aveva detto al fratello di Emanuela, che la sorella era “in cielo”, con chiaro riferimento che la donna fosse “evidentemente mancata”, Fedez ha pesantemente ironizzato dicendo: “O che faccia la pilota…”.

Una caduta dietro l’altra per il cantante che ha generato, ancora una volta, tantissima discussione e sdegno.

Di seguito anche un post Twitter di un utente con

Quando supporti il trash, ti becchi il trash. Fedez ritenta una battuta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e la serie Vatican Girl durante Mucchio Selvaggio: “Emanuela Orlandi è in cielo, forse fa la pilota”, non fa ridere. Ma neanche come dark humor. Trash totale. pic.twitter.com/KChtimyEpJ — Giuseppe Mercadante (@itsmercadante) January 26, 2023

