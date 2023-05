Crisi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria? Non esattamente. La coppia ha risposto ai rumors in grande stile.

Erano circolate, soprattutto sul web, diverse indiscrezioni su una possibile crisi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria che oggi avrebbero festeggiato il loro settimo mesiversario. Ad alimentare tali rumors erano state anche alcune parole della ragazza sui social che aveva scelto di prendersi una pausa da Twitter. A capovolgere di nuovo tutto, però, ci hanno pensato gli stessi interessati. In che modo? Con un video su Instagram…

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria in crisi? Il video di risposta

Antonella Fiordelisi

A distanza di pochissime ore dalle voci di crisi tra i due, Antonella e Edoardo hanno scelto di far parlare i fatti. In che modo? La ragazza ha condiviso alcune storie Instagram mettendo a tacere le voci. Prima ha mostrato un video del sesto mese insieme, scrivendo: “7 mesi, ma ora siamo a letto a vedere Netflix, stiamo invecchiando”.

Successivamente, a rendere tutto ancora più dolce, ha messo una breve clip a letto con Edoardo e il cane di lei, che bacia affettuosamente entrambi con tanto di didasclia: “Goodnight”.

Insomma, i Donnalisi resistono e sono arrivati, anche in modo piuttosto sereno e felice, al settimo mese ufficiale insieme.

Nessuna crisi e tanto amore, per la gioia anche dei fan della coppia che ogni giorno li segue e attende un loro contenuto.

In precedenza il volto di Forum aveva spiegato su Instagram a chi sosteneva che i due stessero insieme per fare hype: “Prima di tutto nessuno mi ha mai detto questa cosa in faccia. Mi è stato riferito di queste persone e quando parlerò, farò uscire tutto perché ormai le pa**e mi stanno esplodendo. Ci sono state delle persone che mi sono state anche vicine e poi hanno detto tutte queste cose”.

