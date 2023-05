Esce allo scoperto Manila Nazzaro dopo i rumors sul nuovo fidanzato. Sui social la prima foto insieme e poi anche una frecciatina all’ex.

Rumors, poi indizi o presunte prove. Adesso, invece, c’è anche la foto che certifica la nuova storia d’amore tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei. L’ex Miss ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con Lorenzo Amoruso al quale, pare, non ha risparmiato una frecciata.

Manila Nazzaro, prima foto con Stefano Oradei e frecciata ad Amoruso

Manila Nazzaro

Nelle scorse ore, sui social erano arrivati degli indizi che sapevano “di prova” riguardo la nuova love story della Nazzaro con Stefano Oradei. I due erano stati pizzicati nello stesso ristorante anche se non si erano mostrati ufficialmente insieme.

Adesso, grazie a The Pipol Gossip, è stato possibile sapere ulteriori dettagli con tanto di foto dei due. “Manila Nazzaro e Stefano Oradei si trovano nello stesso sporting club di Roma. Lui è impegnato in lezioni di danza a cui partecipano le amiche di lei, Milena Miconi e Angela Melillo. La Nazzaro non scende in pista ma è poco distante e si lascia fotografare con il gruppetto di amiche a cui si unisce anche Barbara Bouchet. Nel centro sportivo sono di casa e si scattano una foto tutte insieme e con loro compare anche Stefano Oradei, al fianco di Manila. E’ la prima immagine social”, ha scritto il noto media.

Sempre Pipol Gossip racconta poi di una frecciata dell’ex Miss a Lorenzo Amoruso, suo ex: “Poi la ex reginetta di bellezza sui social posta un filmato in cui Gerry Scotti ripete: ‘Non giudicate gli altri… perché per giudicare bisognerebbe sapere molte altre cose in più che magari non si sanno’. E la Nazzaro aggiunge: ‘E spesso non si raccontano per rispetto ed educazione'”.

Il riferimento pare appunto all’amore finito…

Di seguito anche il post Instagram di Pipol Gossip:

Riproduzione riservata © 2023 - DG