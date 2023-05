Dopo la fine della storia con Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro sembra essere impegnata con Stefano Oradei. Sui social…

Due indizi fanno una prova. Se questo detto è valido anche in amore, allora pare proprio che Manila Nazzaro e Stefano Oradei facciano coppia fissa. Dopo la fine della relazione con Lorenzo Amoruso, l’ex Miss ha ritrovato la felicità con l’ex ballerino di Ballando con le Stelle con cui sui social pare esserci stato uno scambio di apprezzamenti che confermerebbero il tutto…

Manila Nazzaro allo scoperto con Stefano Oradei

Manila Nazzaro

Da qualche giorno erano arrivate segnalazioni di diversi avvistamenti della Nazzaro e di Oradei ma, ad onor del vero, i due hanno mantenuto sempre un profilo molto basso senza mai mostrarsi almeno sui social, insieme.

Nelle scorse ore, però, qualcosa è cambiato con un doppio indizio che sa tanto di “prova”. Manila è stata taggata nella stessa ora e nello stesso ristorante postato poi nelle storie da Stefano quasi a confermare che i due fossero insieme.

Ma c’è anche di più. Proprio l’uomo si è lasciato andare ad una dedica precisa: “Che poi l’energia e l’entusiasmo sono tutto, e il mio tutto sei tu”.

Nessun tag particolare all’ex Miss e, dunque, non possiamo dire con certezza che si riferisca a lei. Eppure in tanti hanno pensato che questa fosse proprio una dichiarazione di amore per la Nazzaro che, dal canto suo, ha proseguito nel silenzio.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’ex Miss che, come detto, non ha ancora pubblicato nulla con quello che sarebbe a tutti gli effetti il nuovo compagno dopo Lorenzo Amoruso:

Riproduzione riservata © 2023 - DG