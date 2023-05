Dopo una recente intervista di Arisa su Giorgia Meloni e i diritti della comunità LGBTQ+, arriva la replica di Vladimir Luxuria.

Hanno fatto molto parlare alcune recenti dichiarazioni di Arisa a La Confessione, programma sul Nove con Peter Gomez, a proposito di Giorgia Meloni e dei diritti della comunità LGBTQ+. La cantante ha ricevuto una sorta di rimprovero da parte di Vladimir Luxuria che non ha esitato a dire la sua in risposta all’artista.

Vladimir Luxuria replica ad Arisa: le parole

Vladimir Luxuria

Dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il carattere della Premier (“mi piace, ha cazzimma”), Arisa aveva detto a proposito della posizione della Meloni verso la comunità LGBTQ+: “Non sono posizioni aperte le sue, però secondo me lei si comporta come una mamma molto severa e spaventata. Una madre che non è solo madre di un figlio, ma ne ha 4 e allora sembra che lei faccia cose che vadano bene per tutti e 4 i figli, magari penalizzandone uno”.

Proprio questi passaggi non sono piaciuti a Luxuria che in un tweet arrivato poco dopo ma che è diventato virale in queste ore ha detto: “Cara Arisa, una mamma può essere dolce o severa, ma deve esserlo con tutti i figli, non fare figli e figliastri lasciando indietro uno dei suoi figli solo perché diverso dagli altri e trattarlo come un brutto anatroccolo: quella non è severa, è solo una mamma ingiusta”.

Vedremo se l’artista risponderà ulteriormente o lascerà cadere la polemica.

Di seguito anche il post Twitter in risposta alla cantante:

Cara @ARISA_OFFICIAL una mamma può essere dolce o severa ma deve esserlo con tutti i figli, non fare figli e figliastri lasciando indietro uno dei suoi figli solo perché diverso dagli altri e trattarlo come un brutto anatroccolo: quella non è severa, è una mamma ingiusta #Arisa — vladimir luxuria (@vladiluxuria) May 27, 2023

