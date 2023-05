Sorprende Enrico Mentana che, di solito molto riservato, ha pubblicato una foto del passato che lo riguarda da vicinissimo.

Di solito estremamente attento della sua privacy, specie in ambito sentimentale, questa volta Enrico Mentana stupisce tutti e sui social condivide una foto del passato accompagnata da una riflessione e dedica importantissima. I soggetti del suo pensiero sono i genitori, dei quali il giornalista ha appunto pubblicato un antico scatto…

La dedica speciale di Enrico Mentana

Enrico Mentana

“Esiste il destino?”. Sono queste le prime parole di Mentana nella sua riflessione. “Forse è solo il caso per cui quel che ci pare impensabile invece succede. Una decina di ore fa ero nel centro di Roma e una signora si è avvicinata dicendomi ‘ho qualcosa per lei’ e mi ha mostrato il suo smartphone. C’era una foto che non avevo mai visto, ma di cui non potevo non riconoscere i giovani protagonisti. Qualche anno dopo mi avrebbero messo al mondo. L’immagine, mi ha spiegato la signora, viene dalla figlia di amici dei miei: gliela aveva affidata mesi fa sapendo che veniva nella capitale”.

Il racconto prosegue: “‘Se lo incontri…’. Mi ha incontrato e potete capire che regalo è. Per tutta la giornata li ho scrutati, li ho salutati, ho respirato quella loro evidente allegria. E ora condivido queato scatto magico che non smette di farmi felice. Ciao ragazzi, e grazie per sempre”.

Nella foto, come detto, l’immagine dei genitori che ha generato, come era inevitabile, grande attenzione da parte dei seguaci dell’uomo, vip e non. Tantissimi i messaggi come quello di Rita Dalla Chiesa che ha scritto: “La tenerezza in un ricordo”.

Ma anche molti altri ai quali Mentana ha risposto con grande gioia.

Di seguito anche il post Instagram del giornalista:

