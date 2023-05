Come sono i rapporti tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? La risposta in un video diventato virale in queste ore…

Sono sempre al centro dei gossip vista la loro notorietà e certamente un filmato che li vede protagonisti di un pranzo insieme, dopo i loro precedenti, non poteva che fa parlare. Chi sono i protagonisti? Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, suo ex nonché padre della piccola Luna Marì. In queste ore un video di loro due a pranzo ha generato non poche chiacchiere da parte dei fan.

Belen e Antonino Spinalbese: il video del pranzo insieme

Al netto di qualche presunto botta e risposta di qualche mese fa, quando Spinalbese era entrato nella Casa del GF Vip, i rapporti tra lui e Belen non sono mai sembrati troppo tesi. La conferma è arrivata in queste ore con un filmato che li vede protagonisti insieme alla loro figlioletta Luna Marì.

Come una bella famiglia, i tre sono andati a pranzo insieme e mentre si mangia, i sorrisi e le battute non mancano.

In tutto questo dove era Stefano De Martino? Non è dato saperlo ma né lui né Santiago erano presenti (almeno pare dalla clip diventata virale). Si è dunque trattato di un pranzetto a tre tra mamma, papà e figlia. Sebbene non si veda l’argentina, a riprendere tutto pare essere proprio lei dato che in sottofondo si sente una risata che lascia pochi dubbi.

Da capire quando questo filmato sia stato girato dato che sugli account ufficiali dei diretti interessati non ce ne è traccia. Possibile o che sia qualcosa di vecchio (qualcuno dice del weekend appena trascorso) oppure che uno dei due lo abbia prima condiviso e poi cancellato. Staremo a vedere se ci saranno spiegazioni…

Di seguito anche il video Tik Tok condiviso da una pagina:

