C’era grande apprensione in queste ore per la salute di Massimo Boldi dopo una serie di notizie sul suo conto. Il comico ha fatto chiarezza.

Gravi problemi al cuore per Massimo Boldi? Non esattamente. In queste ore si erano sparse diverse notizie riguardo ad una situazione di salute non ottimale per il noto attore e comico. News evidentemente forzate e non vere dato che lo stesso 77enne ha voluto replicare con forza.

Come sta Massimo Boldi: le parole

Come anticipato, nelle ultime ore sono circolate voci su Massimo Boldi e alcuni gravi problemi di salute che lo riguarderebbero. Per la precisione questioni legate al cuore. L’attore, dopo l’insistenza di tali rumors, ha rotto il silenzio spiegando come stanno le cose e facendo chiarezza.

“Mi sono agitato perché sono scaramantico, stanotte non ho dormito”, le sue parole rilasciate a Adnkronos. “Vorrei rassicurare tutti i miei fan che sto bene, solo che davvero non ho dormito stanotte perché mi sono agitato un po’, sono scaramantico”.

L’attore non sa darsi una spiegazione riguardo quella che, a tutti gli effetti, sembra essere stata una fake news. “Non so come siano uscite queste notizie non vere i miei problemi al cuore risalgono a qualche anno fa ma la notizia l’hanno messo online ieri, non capisco il perché”.

Nel 2018 Boldi si era sottoposto a un intervento di angioplastica per risolvere un problema di istruzione alle coronarie ma ormai quell’operazione, seppur pericolosa e delicata, è solo un lontano ricordo.

