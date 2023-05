Apprensione per Antonella Clerici e i telespettatori di ‘È sempre mezzogiorno’ che oggi si sono accorti che qualcosa non andava. Cosa è successo.

Sono state ore di apprensione per Antonella Clerici e per i telespettatori fedeli del suo programma ‘È sempre mezzogiorno’. Infatti, questa mattina, in tanti si sono accorti che al posto della classica diretta è andata in onda una puntata di replica sui dolci. Ma cosa è successo? La spiegazione è arrivata dai canali social ufficiale della presentatrice.

Antonella Clerici salta ‘È sempre mezzogiorno’: cosa è successo

Come detto, i telespettatori più attenti si sono accorti che oggi a ‘È sempre mezzogiorno’ qualcosa non andava come ogni giorno. Infatti, la conduttrice Antonella Clerici è stata costretta a fermare il suo programma che è andato in onda con una puntata in replica.

Sui social in moltissimi hanno iniziato a scrivere, commentare e chiedere anche alla diretta interessata che, alla fine, è uscita allo scoperto con un post Instagram.

“Ko. Oggi x la prima volta da che ho memoria non saro’ con voi”, ha esordito la presentatrice. “Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto”, le parole che annunciavano poi appunto la puntata speciale dolci (in replica). “Spero di vederci domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti”, ha concluso con la sua solita ironia nonostante le condizioni non ottimali.

Insomma, un malanno di stagione per la conduttrice amatissima dagli italiani che spera di poter guarire in poco tempo per rimettersi subito a lavoro e tornare a servizio dei fan. La stessa speranza ce l’hanno ovviamente i suoi fedelissimi spettatori che ogni giorno la seguono con grande entusiasmo.

Di seguito anche il post Instagram della conduttrice che dal letto di casa sua aveva mostrato come, appunto, non stesse assolutamente bene con gli occhi visibilmente lucidi e gonfi:

