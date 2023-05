Elisa Visari, fidanzata di Andrea Damante, sembra sfoggiare un pancino sospetto da ormai diverse settimane.

Nelle scorse settimane Elisa Visari è balzata agli onori delle cronache per aver sfoggiato un pancino sospetto alla premier di The Ferragnez 2 e, in queste ore, il suo fidanzato Andrea Damante ha pubblicato sui social una foto in cui il pancino dell’influencer sembra essere ancora più evidente. In tanti tra i fan dei social sono convinti che Elisa aspetti un bebè, ma sulla questione non sono ancora emerse conferme.

Elisa Visari: il pancino sospetto

Elisa Visari è finita al cetro dell’attenzione generale a causa di alcune foto postate sui social e dove sembra sfoggiare un pancino sospetto. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti, tra i fan, sono curiosi di conoscere ulteriori dettagli in merito alla vicenda.

Dal 2020 l’attrice fa coppia fissa con il dj veronese Andrea Damante, che in precedenza è stato il fidanzato storico di Giulia De Lellis. I due hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata e alcuni mesi fa sono circolate indiscrezioni in merito a una loro presunta crisi (che oggi però sembra essere una questione superata). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

Riproduzione riservata © 2023 - DG