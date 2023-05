Anna Tatangelo sarebbe sempre più innamorata del modello Mattia Narducci, che avrebbe già presentato ai suoi familiari.

Amore a gonfie vele per Anna Tatangelo e Mattia Narducci: i due fanno coppia fissa ormai da alcuni mesi e, secondo i rumor in circolazione, la cantate lo avrebbe finalmente presentato ai suoi familiari. I due (stando alle loro stories via social) avrebbero pranzato in spiaggia con Silvia (sorella della cantante), il cognato di Anna Tatangelo, e alcuni intimi amici in comune.

Anna Tatangelo

Anna Tatangelo e Mattia Narducci: le presentazioni in famiglia

Dopo la fine della sua storia con Gigi D’Alessio e dopo l’inaspettata rottura dal rapper Livio Cori, Anna Tatangelo sembra aver finalmente ritrovato la serenità accanto al fidanzato di 10 anni più giovane di lei, Mattia Narducci.

I due sono usciti allo scoperto alcuni mesi fa, e nelle ultime ore la cantante si è mostrata mentre trascorreva con lui (e alcune delle persone a lei più care) un pranzo al mare. Al momento non è dato sapere di più sulla questione e in tanti si chiedono se la liaison tra i due sia destinata a durare. La cantante, dopo i recenti fallimenti delle sue relazioni sentimentali, ha preferito non rompere ancora il silenzio in merito al suo rapporto con il giovane modello.

