Chiara Ferragni ha pubblicato una foto sui social in cui è ritratta solamente con un perizoma e tra i tanti che l’hanno aspramente criticata vi è stata anche la giornalista del TG5 Elena Guanieri, che tra i commenti ha scritto:

“Ciao Chiara. Ti senti davvero libera? O qualche volta sei prigioniera del tuo personaggio? Questa foto mi fa tenerezza, perché mi fa propendere per la seconda opzione. Spero di sbagliarmi. Un saluto affettuoso. Ele”.

Chiara Ferragni: la replica di Elena Guarnieri

In queste ore sui social continua a far discutere la foto pubblicata da Chiara Ferragni e in cui l’influencer appare solamente con un perizoma (e una mano a coprirle un seno). Tra i tanti che hanno commentato lo scatto dell’influencer vi è stata anche Elena Guarnieri e una ragazzina di 11 anni a cui la stessa imprenditrice e moglie di Fedez ha deciso di replicare personalmente.

“Il messaggio a tutte le ragazzine e non da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate. Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno e dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo (….) Faccio inca**are i puritani? Missione compiuta allora”, ha scritto Chiara Ferragni in merito al suo scatto delle polemiche.

