Soldi, insegnamenti ai futuri figli e molto altro. Elettra Lamborghini si è raccontata a 360° svelando una parte inedita di sé.

Intervista su diversi temi a Vanity Fair per Elettra Lamborghini che, in occasione dell’arrivo del secondo album, Elettraton, il 2 giugno, e all’indomani dell’inaugurazione del tour instore a cui seguirà quello in giro per festival ed eventi, si è raccontata a tuttotondo.

Elettra Lamborghini, i soldi e gli insegnamenti

Nel corso dell’intervista ci sono stati dei passaggi importanti anche sui guadagni delle persone e suoi lavori che vengono svolti. Elettra ha raccontato: “Da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria e io pensavo di voler vivere così, facendo le ricotte in casa, mi sentivo una campagnola. Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1.500 euro al mese ma poi no, non invidio chi ci riesce”.

E a domanda precisa: “Chi ci riesce?”, la Lamborghini ha replicato: “Le persone che coltivano la campagna, i contadini, che magari sono i più felici al mondo anche con quella cifra. Dipende dalle aspettative, c’è a chi non frega niente di diventare milionaria. Per come sono fatta non accetterei quello stile di vita, mi sono fatta un nome dopo sacrifici e va bene così anche se ogni tanto mi dico: ‘Ma che mi frega?’”

“Cosa insegnerei ai miei figli sul denaro? Direi loro che i soldi non hanno valore, anzi mi sento quasi in colpa a guadagnare più di un dottore che salva le vite”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’artista:

