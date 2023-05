Curiosi retroscena svelati da Vladimir Luxuria a proposito di Ilary Blasi e del nuovo compagno Bastian. Dal primo incontro ad un dettaglio…

Messa da parte la fine della relazione con Francesco Totti, Ilary Blasi è tornata ad essere felice da qualche tempo con il nuovo fidanzato Bastian. Ma come sono i due nel privato? A dare qualche dettaglio, anche intimo, è stata Vladimir Luxuria che a Novella 2000 ha raccontato dei retroscena inediti…

Vladimir Luxuria e i dettagli su Ilary Blasi e Bastian

Vladimir Luxuria

“Ero curiosa di conoscerlo e Ilary ha mantenuto la promessa”, ha esordito Luxuria facendo riferimento al fatto che ha avuto il piacere di conoscere di persona Bastian. “In tanti si sono avvicinati a lui. Sicuramente grazie alla popolarità di Ilary, ma anche attratti dalla sua fisicità. È un armadio a quattro ante, ha delle mani importanti… Ed è credenza comune che in un uomo delle grandi mani corrispondono anche a una grande ‘dotazione'”, le parole riprese da Today.

A livello caratteriale poi: “L’ho trovato simpatico, affabile e rispettoso. Chiacchierava con le persone e lasciava i propri spazi a lei”. “Abbiamo parlato per un’oretta. Ho chiesto tante cose su di lui, ma anche su lui e Ilary, perché poi io sono impicciona e mi piace sapere le cose, ma rispetto la privacy. Mi ha detto che non gli interessa diventare famoso. Non gioca a pallone. Tant’è che lui ha conosciuto Ilary inconsapevole che lei fosse così famosa. Mi ha raccontato come si sono conosciuti, però non glielo dico”.

E su Ilary: “Come la vedo? La vedo molto più serena. Nonostante io sapessi della separazione con Totti, prima che diventasse pubblica, lei è stata così dolce e solare. Non ha mai fatto pesare i suoi problemi sugli altri, dagli opinionisti e tutti coloro che lavorano intorno a lei”.

Di seguito anche alcuni recenti scatti di Ilary e Bastian di Oggi condivise da una fanpage in un post Instagram:

