Cosa sta succedendo a telecamere spente tra due protagonisti di Uomini e Donne? Sembra che una Dama e un Cavaliere…

Si rompono gli schemi a Uomini e Donne. In particolare sembra che possa esserci del tenero tra due protagonisti dell’edizione appena conclusa. Di chi si tratta? Di Roberta Di Pauda del trono over e del corteggiatore Andrea Foriglio, la non scelta di Nicole Santinelli.

Uomini e Donne, Roberta e Andrea si stanno sentendo?

Maria De Filippi

Nelle scorse ore il corteggiatore Andrea aveva parlato via social a seguito di alcuni rumors che lo volevano essere stato contattato da Nicole Santinelli che, dopo non averlo scelto, si è lasciata con il Cavaliere con cui, invece, aveva deciso di uscire da Uomini e Donne.

Andrea aveva spiegato: “Almeno fino a oggi, non sono mai stato la seconda scelta di nessuno. E non ho intenzione di esserlo nemmeno questa volta!”.

Dietro queste parole ci potrebbe, però, essere molto di più. Infatti, pare che il ragazzo si stia frequentando con Roberta Di Padua, dama del trono over che già durante il programma aveva mostrato interesse nei suoi confronti.

I due esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano avrebbero rilanciato tale indiscrezione, però, attualmente non confermata dai diretti interessati. “Ex corteggiatore e Dama del trono Over si sentono da un po’. Ma non lo dicono perché lui ha 30 anni e lei 40. Ma soprattutto perché lei non vuole perdere la poltrona della prossima stagione”, si legge nelle stories di Venza. “Andrea e la Di Padua si sentono”, riporta anche la Marzano.

Staremo a vedere se ci saranno sviluppi…

Di seguito anche un post Instagram che riguarda proprio i due protagonisti del “rumors”:

Riproduzione riservata © 2023 - DG