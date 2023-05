Un parere sugli opinionisti dei programmi tv con qualche bordata non indifferente: parla Karina Cascella, sempre molto diretta.

Sempre senza peli sulla lingua, anche a costo di non piacere a tutti, Karina Cascella ha rilasciato alcune dichiarazioni pungenti a proposito degli show televisivi recenti sottolineando come, secondo lei, Orietta Berti al GF Vip e Enrico Papi all’Isola dei Famosi, non siano esattamente delle scelte vincenti.

Karina Cascella e gli opinionisti televisivi di oggi

Karina Cascella

Parlando a Nuovo TV, le cui parole sono riprese da Biccy, a proposito di come si siano sviluppate certe trasmissioni anche nei ruoli di opinionista che lei conosce bene, la Cascella ha detto.

“I salotti tv? Sembrano un cimitero e fanno lavorare le solite mummie”, ha esordito senza particolari riferimenti. Poi, entrando nello specifico: “Enrico Papi a L’Isola dei Famosi? Lui non c’entra gli obiettivi quando prende parola, a differenza invece di Vladimir. Orietta Berti al GF Vip? Non c’entrava nulla e sembrava che a una certa ora avesse sonno. Come mai non prendono me e non puntano su volti nuovi? Non mi chiamano anche se sono perfetta. Diciamo che sarei difficile da gestire. Dico solo ciò che penso, non mi faccio istruire da nessuno”.

Non manca anche un passaggio sull’ipotesi Pupo al GF Vip: “Stiamo scherzando? L’opinionista è la spalla del padrone di casa, deve tirare fuori quello che il conduttore non può dire. Quando in una puntata ci sono momenti piatti tocca proprio agli opinionisti innescare discussioni. Nè Pupo né Orietta Berti sanno fare queste cose. E poi i ragazzini non sanno nemmeno chi sia Pupo!”.

Insomma, come sempre molto diretta e senza problemi nel dire ciò che pensa, la Cascella risulta sempre divisiva. Vedremo, però, se le sue parole faranno riflettere chi sceglie gli opinionisti.

