Sono giorni importanti e di grandi cambiamenti in Rai. Conduttori che vanno, altri che arrivano e qualche rumors che riguarda anche la prossima conduzione di Sanremo con Amadeus che sarebbe “a rischio”. Ma chi potrebbe condurre al suo posto? C’è chi parla di… Fiorello. Proprio lo showman ha detto la sua nel corso di Viva Rai 2 generando un siparietto davvero esilarante.

Fiorello a Sanremo al posto di Amadeus: le parole

Tutto parte nel corso delle prime battute del giorno con Viva Rai 2 e la rassegna stampa di notizie che Fiorello legge ogni giorno. Tra queste, una in particolare ha incuriosito lo showman.

“Giorgia Meloni vorrebbe Fiorello conduttore di Sanremo 2024. Amadeus troppo di sinistra”, le parole lette dall’uomo che riguardano lui in prima persona e anche il suo amico.

Lo showman, col suo solito fare, ha scherzato: “È vero, io sono il nuovo Pino Insegno. Amadeus hai chiuso, a casa! Hasta Sanremo siempre”. Poi, come se non bastasse, Fiore ha fatto ascoltare in diretta un messaggio audio che gli aveva inviato proprio Amadeus: “Io sarò in piazza Colombo con il movimento operaio a protestare. Davanti al teatro dell’Ariston a protestare contro di te per tutta la settimana”.

Insomma, una gag esilarante che nasce dai cambiamenti in Rai degli ultimi giorni. Per quanto riguarda il riferimento a Insegno, invece, riguarda la possibilità che l’attore e presentatore prenda il posto di Flavio Insinna a L’Eredità, altro programma di Rai 1.

Di seguito anche il post Twitter di un utente che ha raccolto il simpatico siparietto sulla vicenda:

