In queste ore si stanno moltiplicando le news sul passato di Antonella Fiordelisi, ed in particolare quello da sportiva. Qualcosa non torna.

Protagonista dell’edizione di quest’anno del GF Vip, Antonella Fiordelisi è stata sicuramente tra i volti più chiacchierati di tutto il reality. Anche adesso che è stata eliminata, infatti, l’ex gieffina continua a far parlare. Il motivo? Alcuni dubbi che starebbero venendo a galla ora sul suo passato di sportiva ed in particolare di atleta nel mondo della scherma.

Antonella Fiordelisi, il passato è un rebus: qualcosa non torna

Antonella Fiordelisi

Come detto, in queste ore si stanno moltiplicando le notizie sul conto di Antonella Fiordelisi. In modo particolare dopo che il media MowMag ha fatto luce sul passato da schermitrice della ragazza, facendo notare alcune presunte incongruenze.

Già ad inizio partecipazione al GF Vip, la ragazza, nella sua clip di presentazione, si era descritta come promessa della scherma: “Sono Bronzo Nazionale Giovani di Spade e in più ho partecipato anche a diverse Coppe del Mondo ed Europei”. Ma sarebbe proprio da queste parole che, dopo una serie di verifiche, ci sarebbero dei dubbi.

Infatti, come riportato dal media, il posto più alto raggiunto da Antonella sarebbe solo un undicesimo posto, senza bronzi e competizioni internazionali.

Non solo. MowMag spiega come la donna sarebbe andata una sola volta in Belgio con la squadra giovanile di scherma italiana ma non come atleta, bensì solo come accompagnatrice.

Tra gli altri dettagli che fanno emergere dubbi sul passato della ragazza, anche l’assenza di “prove”, e in questo caso di foto, che riguardano proprio i suoi successi da atleta.

Staremo a vedere se la donna replicherà a tutto questo.

Di seguito un post Instagram di una fanpage di Antonella e di Edoardo Donnamaria:

