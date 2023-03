Manca ormai pochissimo al parto di Beatrice Valli, che oggi è in ospedale per le ultime visite: presto stringerà tra le braccia la quarta figlia.

Beatrice Valli sta vivendo le ultime settimane delle sua quarta gravidanza. Presto potrà stringere tra le braccia la sua quarta figlia, e nelle scorse ore ha rivelato ai suoi fan di essere già in prericovero ospedaliero.

Beatrice Valli, il parto imminente

Oggi, lunedì 27 marzo, Beatrice Valli ha condiviso con i suoi followers di essere in ospedale per il prericovero. Non manca quindi molto per il parto della sua quarta figlia. Una gravidanza non facile per l’influencer, che più volte ha parlato dei dolori e dei problemi di salute che ha avuto, a differenza delle sue precedenti tre gravidanze.

Recentemente la Valli aveva calcolato, secondo un calendario lunare, che avrebbe partorito tra il 6 e il 20 aprile, ma forse i calcoli non sono poi così esatti. Non è infatti da escludere che la bambina nasca prima, magari già nei prossimi giorni. Al momento l’influencer è in ospedale per gli ultimi accertamenti e ha condiviso sui social una foto scrivendo: “Oggi prericovero“, accompagnate da diverse emoticon tra cui un cuore rosa e una donna incinta.

Beatrice Valli non vede l’ora di stringere tra le braccia la sua quarta figlia, anche perchè in questi mesi di gravidanza non si è mai mostrata molto, a differenza delle sue sorelle e di suo fratello. Per quanto riguarda il nome, ha rivelato di non avere ancora scelto, ma di avere tre preferenze: Alba, Blu e Matilda.

