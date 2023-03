Giuseppe Giofrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio sono stati ospiti a Verissimo e si sono lasciati andare a qualche confessione.

Domenica 26 marzo sono stati ospiti a Verissimo i tre giudici del serale di Amici. Giuseppe Giofrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio hanno parlato della loro esperienza nel programma e si sono lasciati andare a qualche confessione sui loro amori. Scopriamo cosa hanno detto.

Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, i loro amori

Giuseppe Giofè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio sono tutti felicemente fidanzati. A rivelarlo sono proprio i diretti interessanti, intervistati da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. I tre giudici del serale di Amici, dopo aver parlato della loro esperienza nel programma, si sono aperti a qualche confessione in campo amoroso. Cristiano Malgioglio, con l’ironia che lo contraddistingue, ha subito detto: “Ho avuto questa bellissima storia con un turco, ora mi sono innamorato del cugino“.

Gli altri due, dopo essere rimasti molto sul vago, si sono finalmente aperti un pochino. Giuseppe Giofrè ha confermato: “Sì ho una storia a Los Angeles“, dopo essere stato anche punzecchiato dallo stesso Malgioglio: “Ti ho sentito parlare al telefono in inglese, era una telefonata d’amore“.

Michele Bravi invece ha detto: “Ti faccio contento: io di solito pubblico sempre canzoni tristissime su storie che finiscono. Ora è un po’ che non pubblico canzoni“, facendo quindi intendere che sia al momento impegnato con qualcuno. Alla fine, Silvia Toffanin è riuscita ad ottenere quello che voleva e Malgioglio ha concluso dicendo: “Ecco siamo tutti e tre impegnati“. Per il momento, però, non si conosce l’identità di queste persone.

