Ecco le prime indiscrezioni sulle anticipazioni di Verissimo per sabato e domenica: un ospite speciale direttamente dal Grande Fratello Vip 6 e tanti altri.

Verissimo torna con un nuovo doppio appuntamento, condotto da Silvia Toffanin. Il salotto della conduttrice ospiterà tante personalità del mondo dello spettacolo e del cinema. Si comincia dall’ultima eliminata del Grande Fratello Vip 6, Carmen Russo, per finire a Giuliana De Sio.

Tutti gli ospiti di Verissimo

Secondo il sito ufficiale di Verissimo, il primo ospite a parlare a cuore aperto con Silvia Toffanin sarà Carmen Russo. L’ex ballerina è l’ultima eliminata del GF Vip 6 e racconterà di come ha trascorso il tempo nella Casa e del suo rapporto con gli inquilini. Nello studio tornerà anche l’attrice Claudia Gerini che parlerà della sua carriera e anche del suo privato.

Non mancherà uno degli attori sex symbol più amato dagli italiani, Alessio Boni. L’artista parlerà con Silvia Toffanin dei suoi piani futuri, svelando anche qualche dettaglio della sua famiglia. E come ultime ma non ultime per importanza, ci saranno anche Francesca Cavallin e Giuliana De Sio divisa tra palcoscenico e vita privata. Questi per ora sono i primi nomi confermati, ma ci saranno anche altri immancabili ospiti. Ecco il post:

