Anche questa domenica, Mara Venier torna nella casa degli italiani con un nuovo appuntamento di Domenica in. La conduttrice intervisterà tante personalità del mondo dello spettacolo ma si soffermerà anche sull’attualità, parlando di Covid-19.

Tutti gli ospiti di Mara Venier

Come riporta TvBlog, Mara Venier farà il punto della situazione Covid in Italia, con gli esperti del settore: Pierpaolo Sileri, Francesco Le Foche, Stefano Bonaccini. In collegamento sull’argomento interverranno anche il Professor Matteo Bassetti ed il direttore del quotidiano milanese Libero Alessandro Sallusti.

Come ospite ci sarà poi Ivana Spagna, con le sue hit più famose come Easy lady. Non mancherà Bobby Solo, che canterà Zingara, Gelosia, e Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. In studio si esibirà anche Nino D’Angelo con Senza giacca e cravatta e Mente cuore. Come ospiti speciali di Mara arriveranno anche Pierluigi Diaco, Flavio Insinna e Rocio Munoz Morales.

Come si legge sul portale: “Il mondo del cinema sarà rappresentato dalle protagoniste della nuova pellicola di Enrico Vanzina “Tre sorelle” ovvero Serena Autieri, la Rocio Morales, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini. Appuntamento dunque a tutto questo e molto altro a domenica 23 gennaio 2022 a partire dalle ore 14 su Rai1 con la nuova puntata di Domenica in diretta e condotta da Mara Venier.“

