Arriva al cinema Il Gatto con gli stivali 2: dalla trama alla data di uscita, ecco tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione.

Era apparso per la prima volta sul grande schermo in Shrek 2 ma aveva immediatamente conquistato tutti tanto che la DreamWorks nel 2011 ha deciso di realizzare un film tutto su di lui. Di chi pellicola parliamo? De Il Gatto con gli stivali. Il film d’animazione con protagonista il simpatico spadaccino a quattro zampe ha conquistato tutti, tanto che Netflix ha deciso di realizzare una serie TV su di lui, dal titolo Le avventure del Gatto con gli Stivali, e la DreamWorks ha invece realizzato il sequel: Il Gatto con gli stivali 2. Il titolo scelto per la pellicola è però un altro: Il Gatto con gli stivali: l’ultimo desiderio.

Il Gatto con gli stivali 2: l’uscita al cinema

Ma quando esce Il Gatto con gli stivali: l’ultimo desiderio? L’uscita è stata fissata per il 23 settembre 2022, a distanza quindi di 11 anni dall’arrivo nelle sale cinematografiche del primo capitolo della saga. La DreamWorks puntata molto su questo progetto, considerando quanto questo personaggio sia riuscito a farsi amare dal pubblico.

Il Gatto con gli stivali

Il Gatto con gli stivali 2: la trama

La storia raccontata ne Il Gatto con gli stivali 2 ruota intorno alla ricerca del Last Wish, L’ultimo desiderio, che servirà al Gatto per recuperare le otto vite che ha perso nel corso delle sue avventure. La nona è l’ultima che gli rimane (secondo la tradizione dei paesi anglosassoni i gatti hanno 9 vite, mentre secondo un proverbio italiano ne hanno 7) e dovrà quindi riuscire a trovare L’ultimo desiderio per non morire definitivamente.

A doppiare il personaggio del Gatto, sia nella versione in lingua originale che in quella italiana, è ancora una volta Antonio Banderas.

