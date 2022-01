Giovedì 27 torna Doc 2: ecco le anticipazioni della terza puntata della fiction di Rai 1 con protagonista Luca Argentero.

Giovedì 20 gennaio è andata in onda su Rai 1 la seconda puntata di Doc – Nelle tue mani 2 con i suoi consueti due episodi, ora è già tempo di pensare alla prossima puntata, la terza, che andrà in onda giovedì 27 gennaio. Che cosa succederà nei prossimi due episodi? Se volete sapere in anteprima qualche anticipazioni a riguarda (e anche qualche piccolo spoiler) siete arrivati nel posto giusto. Ecco cosa ci dobbiamo aspettare dalla terza puntata di Doc 2.

Doc 2: anticipazioni della puntata 3

Il primo dei due episodi della puntata di giovedì 27 gennaio di Doc 2 si intitola L’attenzione. Il dottor Andrea Fanti deve vedersela con il nuovo primario dell’ospedale ma entrare in competizione con lui può causargli più di un problema. Il dottor Fanti ma decide di andare avanti e assumersi tutti i rischi e le responsabilità del caso, anche perché al momento la sua unica priorità è quella di aiutare Agnese.

Luca Argentero

Agnese, lo ricordiamo, a causa dell’inchiesta che la vede coinvolta ha dovuto rinunciare al suo incarico di direttore sanitario ed è tornata a fare il medico, pur con il morale sotto i tacchi. Andrea (il personaggio interpretato da Luca Argentero) farà di tutto per aiutarla.

Il sesto episodio di Doc 2 (ovvero il secondo della terza puntata) ha invece come titolo Il gusto di vivere. All’ospedale si presenta un giovane paziente che ha un rapporto molto particolare con i genitori, proprio l’incontro con questo paziente porta Andrea ad interrogarsi sul suo ruolo di padre.

Nel frattempo i rapporti tra il dottor Fanti e il dottor Valenti si fanno sempre più tesi anche a causa di Carolina. Gabriel e Elisa, invece, pur essendo la loro relazione ormai finita, si ritroveranno uno al fianco dell’altra per curare uno chef stellato che è stato ricoverato in ospedale e che ha un comportamento molto aggressivo. Proprio questo caso permetterà ai due di riavvicinarsi almeno un po’.

