Su Sky Tg24 debutta un nuovo programma di informazione: A cena da Maria Latella. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Non solo L’intervista di Maria Latella, su Sky TG24 arriva un nuovo programma d’informazione condotto dalla giornalista calabrese: A cena da Maria Latella. Questa volta il programma non sarà dedicato principalmente al mondo femminile, ma sarà più generalista: in ogni puntata, come il titolo suggerisce, Maria Latella ospiterà quattro commensali differenti con i quali parlerà di un argomento diverso di volta in volta. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questo nuovo programma di Sky.

A cena da Maria Latella: quando va in onda

Il debutto di A cena da Maria Latella è in programma per giovedì 20 gennaio 2022. Per vedere il programma basta collegarsi su Sky TG24 a partire dalle ore 21 (il programma dura circa 45 minuti e termina quindi alle ore 21.45).

Maria Latella

A cena con Maria Latella può quindi essere visto sui canali 100 e 500 di Sky ma, per chi non fosse abbonato alla celebre tv satellitare, il programma va in onda anche in chiaro sul canale 50 del digitale terrestre. Il programma può essere inoltre visto anche in diretta streaming su skytg24.it dai vari dispositivi (computer, tablet e smartphone).

A cena da Maria Latella: ospiti e puntate del programma di Sky TG24

Gli ospiti della prima puntata di A cena da Maria Latella sono lo scrittore ed ex magistrato Giancarlo De Cataldo, il presidente dell’Associazione Produttori Audiovisivi, Giancarlo Leone. E poi gli ex Ministri Carlo Calenda e Roberta Pinotti.

Maria Latella con i suoi quattro ospiti nella prima puntata parlerà delle imminenti elezioni del Presidente della Repubblica. D’altronde, andando in onda la prima puntata a pochi giorni dalle votazioni, la corsa al Quirinale non può che essere il tema principale.

