Quest’anno il pubblico sarà presente al Teatro Ariston per Sanremo 2022, con capienza dello stesso al 100%.

Il Teatro Ariston di Sanremo avrà una capienza del 100% per il Festival di Sanremo 2022, a differenza dello scorso anno che il pubblico venne bandito dalla kermesse a causa della pandemia di Covid-19.

Grazie a delle regole ben precise, a Sanremo 2022 il pubblico ci sarà sempre cercando di contenere il contagio e in tutta sicurezza. Ad annunciarlo è il sindaco della cittadina ligure Alberto Biancheri: “Si sta lavorando da diverse settimane su questi grandi temi. Sono stati chiariti i protocolli sanitari; c’è stata la massima collaborazione da parte di tutti i presenti e voglio ribadire che la nave in rada a Sanremo non sarà un albergo. Non si farà ristorazione, ma sarà uno studio televisivo e secondo me sarà anche un’occasione importante per la città e per la promozione di tutto il territorio”

Il pubblico in sala a Sanremo dovrà essere munito di super green pass e di mascherina Ffp2, mentre non sarà necessario il tampone. Le regole saranno, quindi, le stesse in vigore da qualche tempo in tutti i teatri d’Italia. Per evitare assembramenti, per accedere e uscire dal teatro ci saranno percorsi dedicati, in modo tale da non creare caos e possibili contagi. C’è anche l’ipotesi di un ingresso per chi andrà in platea e uno per chi ha il posto in galleria proprio per velocizzare i controlli.

Confermata anche la presenza della nave da crociera Costa Toscana, in rada, davanti alla città, che sarà la location per uno studio tv dove Orietta Berti e Fabio Rovazzi ospiteranno artisti chiamati a interpretare successi dagli anni ’60 ai ’90, che saranno presenti anche durante la serata delle cover.

