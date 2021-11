Ecco alcune indiscrezioni non ufficiale per la puntata di oggi a Uomini e Donne: il trono classico sarà protagonista di questo appuntamento con Andrea Nicole.

Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web ma non sono ufficiali, la puntata di oggi a Uomini e Donne sarà dedicata al trono classico. Al centro studio si siederà Andrea Nicole che ha i primi problemi con Ciprian. Non mancheranno attacchi a Armando Incarnato e colpi di scena per Marcello.

Cosa accadrà in questa puntata di Uomini e Donne

Secondo delle anticipazioni, nella puntata di oggi potrebbe non essere presente Ciprian. Il motivo dell’assenza del corteggiatore sarebbe l’interesse mostrato da Andrea Nicole per Alessandro, suo rivale. La tronista si avvicinata ad entrambi i pretendenti con i quali ci sono stati dei baci appassionati. Al centro studio cosa farà Nicole per affrontare Ciprian? Al centro delle polemiche tornerà Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano infatti, si scaglierà contro Marcello che sta conoscendo Jessica. Ad Armando il cavaliere non ha mai convinto appieno anche durante la frequentazione con Ida. Al centro studio potrebbero esserci nuovamente Isabella e Jessica. La Ricci sta infatti conoscendo Fabio con il quale sembra esserci della complicità. Tra Marcello e Jessica la conoscenza sembra andare abbastanza bene, che sia la volta buona che esca dal programma innamorato? Lo vedremo in questa puntata.