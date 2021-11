Nuovi appuntamenti con Verissimo questa settimana, il 20 novembre e il 21, con tanti ospiti che verranno intervistati da Silvia Toffanin. Ecco le anticipazioni.

Silvia Toffanin è pronta a intervistare nuovi ospiti questo weekend, in due nuovi appuntamento con Verissimo sabato 20 novembre e domenica 21 novembre. Oggi arrivano le primissime anticipazioni delle puntate, con i nomi di alcuni ospiti che saranno presenti in puntata.

Come ogni settimana, il talk show di Canale 5, presentato come sempre da Silvia Toffanin, permetterà ai telespettatori di conoscere meglio alcuni personaggi famosi, che arriveranno in studio proprio per raccontarsi. Scopriamo, quindi, quali saranno gli ospiti del doppio appuntamento settimanale con il programma di casa Mediaset.

Le anticipazioni della nuova puntata

Questo sabato 20 novembre, uno degli ospiti della Toffanin a Verissimo sarà Nicola Pisu, uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione del GF Vip.

Figlio di Patrizia Mirigliani, Nicola è appena uscito dalla casa e racconterà la sua storia all’amata conduttrice di Canale 5. L’ex gieffino non solo racconterà la sua esperienza al Grande Fratello, in cui si è avvicinato molto alla soubrette Miriana Trevisan, ma affronterà anche argomenti molto delicati della sua vita, come la sua esperienza in comunità.

A seguire, si siederà a parlare con Silvia Toffanin anche Valeria Marini, la soubrette più famosa d’Italia, che si racconterà al pubblico.

Durante la puntata arriveranno anche Massimo Ranieri, artista a 360° , e il comico Teo Teocoli, tornato proprio ieri sul palco di Zelig. Tante storie, come sempre, nel salotto di Verissimo, appuntamento sabato 20 e domenica 21.