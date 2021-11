Tutte le anticipazioni della nuova puntata di Ballando con le stelle, che andrà in onda sabato 20 novembre su Rai 1.

Milly Carlucci è pronta per domani sera, 20 novembre, quando andrà in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle, il programma ormai storico di Rai 1 arrivato alla sedicesima edizione. La conduttrice, però, questa settimana ha avuto qualche problema con l’ospite della serata, il ballerino per una notte.

Infatti, domani avrebbe dovuto ballare insieme alla moglie Jessica il calciatore napoletano Ciro Immobile che, purtroppo, non potrà partecipare a causa di un infortunio. Chi ci sarà quindi al suo posto?

Milly e i suoi autori hanno preparato subito un Piano B: “Vi abbiamo annunciato Ciro e Jessica Immobile ballerini per una notte. Nel frattempo ci sono stati purtroppo degli aggiornamenti. Avrete letto dell’infortunio di Ciro che gli ha impedito di essere in Nazionale e non so se gli permetterà di essere alla partita di sabato. Cercheremo comunque attraverso il ballo di parlare della bellissima iniziativa di solidarietà “Un calcio all’esclusione”. In bocca al lupo e un bacio a Ciro!”

Durante la puntata, infatti, ci saranno altri grandi protagonisti speciali come Lillo, Paolo Calabresi e il Presidente della Lazio Claudio Lotito. Insieme presenteranno l’iniziativa “Un calcio all’esclusione”, voluta da Papa Francesco e patrocinata dalla società calcistica della Lazio. Chissà, magari qualcuno di questi illustri ospiti si cimenterà in un ballo?

Intanto, il pubblico aspetta con ansia un nuovo confronto tra Morgan e Selvaggia Lucarelli che, nella scorsa puntata, hanno fatto scintille. Il cantante pare abbia querelato la giornalista, perché quest’ultima ha condiviso una loro chat privata su Instagram, quindi gli animi si presume saranno molto scatenati.