Ecco le prime indiscrezioni sugli ospiti di Mara Venier nella prossima puntata di Domenica in: ci saranno molti protagonisti di Ballando con le stelle e non solo.

Secondo le anticipazioni di TvBlog, la prossima puntata di Domenica In sarà ricca di ospiti importanti del mondo dello spettacolo. Mara Venieri incontrerà Morgan e tanti altri dallo show di Mlly Carlucci ma parlerà anche di cinema e di attualità come di consueto.

Tutti gli ospiti di Mara Venier per questa domenica

Secondo quanto riportato da TvBlog: “Si parte da Gina Lollobrigida che sarà in studio ospite di Mara insieme al suo nuovo avvocato, Antonio Ingroia, che è stato chiamata dalla Gina nazionale per la causa che la vede contro il figlio che ha chiesto l’avvio della procedura di amministrazione di sostegno. Da Ballando con le stelle poi in studio a Domenica in ospite di Mara uno dei protagonisti del programma ovvero Morgan, che si racconterà e racconterà il suo percorso nel programma del sabato sera di Rai1, polemiche comprese.”

Nella seconda parte del programma ci saranno come ospiti Domenica in Memo Remigi, Elisa Isoardi e Pierpaolo Pretelli che si esibirà in Dirty dancing, balli proibiti. Con Elisa Isoardi Mara farà una lunga intervista a cuore aperto in cui la conduttrice rivelerà dettagli della sua vita privata.