Tale e Quale Show torna con un unico appuntamento per il Torneo finale in cui si sfideranno i migliori talenti di questa edizione condotta da Carlo Conti.

Secondo le indiscrezioni di Today, a poche ore dalla messa in onda di Tale e Quale Show: Torneo circolano già le prime anticipazioni. Tutti i concorrenti che si sono distinti con le loro performance in questa edizione del programma condotto da Carlo Conti, si affronteranno per vincere il titolo di Campione di Tale e Quale Show 2021.

Tale e Quale Show torna: tutti i concorrenti e la giuria di questa sera

Nella puntata di stasera su Rai 1, torna Tale e Quale Show con un grande Torneo. Tutti i migliori concorrenti si sfideranno a colpi di esibizioni per vincere il titolo di Campioni. Il programma è terminato il 5 novembre ma in questo unico grande appuntamento a giudicare ci saranno. Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, Antonella Clerici e un quarto che ancora non è stato svelato. I migliori di questa edizione del talent sfideranno i Campioni di Tale e Quale 2020. Si sfideranno Francesca Alotta, Stefania Orlando, Deborah Johnson, Gemelli di Guidonia, Dennis Fantina, Pierpaolo Pretelli, Ciro Priello contro Barbara Cola, Carolina Rey, Pago, Virginio.

La gara si svolgerà con le solite modalità ma a votare non sarà solo la giuria da casa ma anche i concorrenti stessi che dovranno indicare la propria preferenza.