Rivelati i nomi dei personaggi famosi caduti nella trappola della candid camera più divertente di sempre.

Domenica 3 ottobre assisteremo in prima serata, su Canale 5, alla quarta puntata di Scherzi a Parte, programma condotto dall’amatissimo e frizzante Enrico Papi. Questa volta sono state vittime degli scherzi sei vip differenti, vediamo chi sono.

Innanzitutto, vi anticipiamo che il nome di uno dei personaggi è avvolto totalmente nel mistero, giacché lo scherzo avverrà a sua insaputa in diretta televisiva: ne accadranno quindi delle belle, le risate sono assicurate. Passiamo ora a quelli conosciuti: abbiamo intravisto dalla pubblicità il vicedirettore de Il Giornale, Nicola Porro, innervosirsi e cedere a un impetuoso scatto d’ira. Cosa sarà mai accaduto? Lo segue la modella Paola di Benedetto, che sembra abbandonarsi a uno stato di disperazione totale. Chissà….

La terza vittima è l’attore Antonio Zequila, anche lui conosciuto per essere una testa calda (vi ricordate lo scontro con Pappalardo in televisione anni fa? Che storia!). Dopo di lui vedremo come vittima la showgirl Elisabetta Gregoraci, che sembra aver fatto “un buco nell’acqua”. Assistiamo successivamente allo scherzo dell’ex pugile Clemente Russo, impegnato in trattative particolari. Infine, l’ultima vittima inconsapevole è il comico Gianluca Fubelli.

Noi non vediamo l’ora di farci delle grasse risate, e voi?