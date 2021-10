Domenica In, ecco le anticipazioni della terza puntata.

Siamo pronti per la terza puntata di Domenica In, che sarà ricca di ospiti, come svelato dalle anticipazioni, secondo quanto riportato da tvblog.it. Nella puntata saranno presenti le gemelle Kessler e per festeggiarle ci saranno con loro anche Vincenzo Mollica, Pino Strabioli, Fabio Canino e Pupo che canterà insieme alle gemelle per regalarci un grande momento di musica con “La notte è piccola” e “Da da um pa”.

Passando al momento cucina ci sarà Gianfranco Vissani che ci cucinerà una bella carbonara, mentre per il cinema ci sarà Claudia Gerini come ospite nello studio di Mara Venier, dopo esser stata protagonista del lungometraggio “La giostra”. Invece a rappresentare il mondo dello sport ci saranno Vito Dell’Aquila, che ha vinto la Medaglia d’Oro Taekwondo di Tokyo 2020; poi sarà il momento di Monica Contraffatto che ha vinto la medaglia di bronzo 100 metri Olimpiadi Paralimpiche di Tokyo 2020. Successivamente in studio ci saranno anche Alba Parietti e Cristiano Malgioglio, provenienti direttamente da Tale e Quale Show, per poi concludere con Takemaya per il mondo della musica e Walter Nudo, che parlerà del suo libro “La vita accade per te”. Sarà una puntata ricca di eventi e personaggi, con Mara Venier che allieterà la nostra domenica pomeriggio.