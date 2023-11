Annalisa si è confessato a cuore aperto e ha svelato come avrebbe vissuto i recenti rumor sulla sua presunta gravidanza.

Annalisa si è raccontata al Corriere della Sera tra progetti di lavoro e privato. La cantante è convolata a nozze alcuni mesi fa con Francesco Muglia, e a seguire è stata al centro del gossip in merito a una sua presunta gravidanza. Sulla questione lei stessa ha dichiarato: “Ho già detto quanto sia stata indelicata”, e ancora:

“Aggiungo però che mi ha dato ancor più fastidio ritrovarmi a commentare un pettegolezzo nel momento in cui avrei dovuto parlare del mio lavoro, dopo un anno in cui avevo pure raggiunto grandi risultati. Credo sia una conseguenza della notorietà, ma pure dei tempi in cui viviamo, con un’attenzione morbosa sulle vite private”.

Annalisa

Annalisa: le voci sulla gravidanza

Come altri vip prima di lei, anche Annalisa si è lamentata per i gossip e le attenzioni morbose da parte dei giornali sulle sua vita privata e, in particolare, su quelli relativi a una sua presunta gravidanza (da lei stessa smentita). Al Corriere della Sera la cantate ha svelato anche alcuni retroscena sui suoi rapporti con le famose colleghe Emma ed Elodie, su cui ha affermato:

“Anche se ognuna ha la sua strada, è bello fare squadra. Io tifo per Elodie, per Emma e per tante altre. Tutta questa solidarietà tra artisti uomini, invece, non la vedo. Ci sono ancora un bel po’ di passi avanti da fare“. Le tre sono tra le artiste più in vista del panorama musicale italiano e in tanti si chiedono se ci saranno collaborazioni tra loro in futuro.

“Per ora non abbiamo un progetto musicale insieme, ci stimiamo e penso sia importante sostenerci a vicenda. In Italia siamo poche cantanti donne e ci rompono parecchio, se ci spogliamo troppo, se non ci spogliamo, se cambiamo look… Non va mai bene niente”, ha specificato Annalisa.