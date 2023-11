Belen Rodriguez ha confessato di essere legata a Elio Lorenzoni da 5 mesi, ma i fan continuano a nutrire dei sospetti.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni stanno insieme da 5 mesi? La showgirl lo ha sostenuto personalmente rispondendo ad alcune domande dei fan sui social, ma i conti non tornerebbero.

In molti infatti ricordano che lo scorso giugno la showgirl era solita mostrarsi in compagnia del marito, Stefano De Martino, che a seguire ha lasciato per la terza volta (per poi uscire allo scoperto con Elio Lorenzoni). Da tempo sui social in molti sono convinti che la storia tra la showgirl ed Elio sia una montatura. Sarà vero?

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez, la storia con Elio: cosa non torna

Belen Rodriguez ha affermato che lei ed Elio Lorenzoni si conoscerebbero da 12 anni e che, negli ultimi 5 mesi, la loro amicizia di lunga data si sarebbe trasformata in amore.

Sui social la showgirl non ha mancato di fare dediche romantiche all’imprenditore, con cui – stranamente – sarebbe solita mostrarsi via social più di quanto avrebbe fatto con molti dei suoi ex. In molti credono che la storia tra i due sia una montatura orchestrata dalla stessa showgirl per far ingelosire Stefano o, magari, per ottenere visibilità.

Sulla questione al momento non vi sono conferme e in tanti, sui social, sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se la storia tra i due sia destinata a durare. Belen continua a mostrarsi più innamorata che mai dell’imprenditore e si vocifera che presto andrà a vivere insieme a lui nel suo nuovo attico a Milano.