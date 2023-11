Elisabetta Canalis si è concessa una giornata di relax a Los Angeles, ma il suo look ha finito per scatenare la reazione dei fan dei social.

Elisabetta Canalis è più bella e seducente che mai e nelle ultime ore, durante una giornata di normale quotidianità a Los Angeles, ha condiviso sui social alcuni scatti in cui appare con un top corto e senza reggiseno. Il suo look ha lasciato ben poco spazio all’immaginazione e sui social c’è chi l’ha presa di mira scrivendo:

“Ma sono nuove? Le vedo aumentate”, e ancora: “Che tu sia una bella donna è palese ed è sotto gli occhi di tutti. Sei bellissima lo stesso. Non hai bisogno di certe fotografie solo per qualche Like in più”, oppure: “Ricorda che sei anche una mamma, con una figlia da educare ed alla quale devi dare un esempio. Sappi che quando sarà più grande ti prenderà da esempio.”

Elisabetta Canalis: le critiche sui social

Una vera e propria bufera ha travolto Elisabetta Canalis, che sui social si è mostrata con un top corto e senza reggiseno. L’ex velina non ha replicato alle critiche e sembra essere più felice e raggiante che mai.

Dopo la separazione dal marito Brian Perri avrebbe ritrovato la serenità accanto all’istruttore di kick boxing Georgian Cimpeanu, ma per il momento continua a vivere la liaison nel massimo riserbo. Sui social in tanti sono curiosi di sapere se a storia tra i due sia destinata a durare e se ci saranno ulteriori novità nel loro futuro. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan non resta che attendere.