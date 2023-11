Laura Torrisi e l’ex Miss Rachele Risaliti sono tra le vip che si sono espresse sulla difficile situazione che ha colpito la Toscana.

Un violento nubifragio si è abbattuto in queste ore in Toscana, nelle zone di Prato, Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia e, nelle prossime ore, dovrebbe essere confermato lo stato di emergenza nazionale per la Toscana. Laura Torrisi e l’ex Miss Rachele Risaliti – che abitano entrambe in Toscana – hanno espresso la loro preoccupazione via social per via della grave situazione metereologica. L’ex Miss in particolare ha scritto sui social:

“Fa male vedere tutto questo, purtroppo il mondo si sta ribellando e siamo impotenti di fronte a tutti questi cambiamenti. I miei genitori e la mia canona stanno bene e questa è la cosa più importante! Casa giù è distrutta, abbiamo perso tante cose care, purtroppo c’è tanto da ricostruire, ma domani è un nuovo giorno e cercheremo la soluzione migliore. Grazie per tutti i messaggi che ho ricevuto. Adesso aspetto il mio babbone a casa a Firenze. Cercando di dimenticare una delle serate più brutte che ho vissuto in 28 anni”.

LAURA TORRISI

Laura Torrisi e Rachele Risaliti: il nubifragio

Un violento nubifragio ha colpito nelle scorse ore la Toscana, e l’ex Miss Rachele Risaliti ha espresso pubblicamente il suo dolore per quanto accaduto. A lei si è aggiunta anche Laura Torrisi, che ha pubblicato alcuni video della violenta situazione che ha colpito la regione e ha aggiunto: “Questi sono solo alcuni dei video che mi sono stati girati da amici dei paesi in provincia di Prato, che in meno di un’ora si sono trovati in questa condizion. La situazione peggiora di minuto in minuto”. L’attrice ha anche diffuso un appello della protezione civile in cui si legge:

“L’assessore della protezione civile Monni (…) chiede alle famiglie di salire ai piani alti delle case, di non uscire di casa e sopratutto di non andare per nessun motivo vicino gli argini del fiume perché la situazione è veramente critica'”.