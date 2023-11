Alena Seredova ha fatto una confessione inaspettata sulla sua vita familiare e su quello che per lei sarebbe il ruolo di Ilaria D’Amico.

Alena Seredova è riuscita a costruire un equilibrio con il suo ex, Gigi Buffon, a seguito del clamore generato dal loro divorzio e dalla relazione da lui avuta con Ilaria D’Amico. Proprio sull’attuale compagna dell’ex calciatore e sulla sua famiglia, Alena Seredova ha confessato a Gente:

“Le parole dette sull’onda dell’emotività possono anche provocare danni. Io, per i miei figli, non volevo nulla di ciò. Con il tempo ho capito che la fine di un legame può dare vita a qualcosa di nuovo. Ai miei ragazzi dico che sono fortunati, perché siamo in tanti attorno a loro. Ci sono mamma e papà, c’è Alessandro, c’è Ilaria e anche loro due possono essere un supporto in più”.

Alena Seredova

Alena Seredova: la confessione su Ilaria D’Amico

Dopo la separazione da Gigi Buffon, Alena Seredova si è guadagnata l’ammirazione generale per non aver mai parlato male del suo ex marito né della sua nuova partner, Ilaria D’Amico. Nella sua ultima intervista al settimanale Oggi la modella è tornata a sottolineare di non provare l’ombra di alcuna gelosia visto che tra l’altro, oggi è felicemente legata ad Alessandro Nasi. Proprio suo marito e la partner del suo ex possono – secondo lei – rappresentare un ulteriore “supporto” per l’armonia e la crescita dei suoi figli.

“Alessandro mi ha resa una donna migliore. Ci siamo bilanciati, ci siamo riempiti i vuoti che avevamo a vicenda. Lui è molto timido, razionale, il mio essere estroversa, chiacchierona, gli ha dato allegria. E poi lo faccio ballare, cosa che adoro. Mi ha infuso serenità e calma, mi ha insegnato a contare fino a cinque prima di accendermi. Mi basta che lui mi prenda per mano per capire che devo tenere a bada l’impulsività”, ha dichiarato la modella.