L’ex nuotatrice si trova in montagna insieme al marito ma essendo legatissima alla famiglia e alla nonna non dimentica gli auguri social.

La Divina è in un momento molto particolare della sua vita. Incinta e super felice, la Pellegrini si gode in toto l’affetto dei suoi cari. Molto legata alla sua famiglia, e in particolar modo alla nonna, Federica Pellegrini anche se in questi giorni si trova col marito Matteo Giunta in montagna, non scorda il compleanno della sua super nonna e, infatti, le ha dedicato una super post sul suo profilo Instagram.

Gli auguri Instagram di Federica Pellegrini per il compleanno della nonna

L’ex nuotatrice sul suo profilo social ha postato una foto nuova che ritrae la nonna che compie la bellezza di 90 anni. La donna appare sorridente mentre stringe tra le braccia due grandi mazzi di fiori. Federica Pellegrini sotto la foto Instagram ha scritto: “90 e INCREDIBILE! La forza delle nonne….future bis..💕Nonna Arrivo domenica a pranzo.. prepara le Mozzarelleeeee😋“.

Sempre nello stesso post Instagram, nella seconda foto, la Divina ha inserito il biglietto che lei e famiglia han scritto per la nonna, che riporta: “Che questo compleanno sia indimenticabile! Ti vogliamo bene! Auguri mamma, nonna e futura bisnonna“.

I fan dopo aver visto il post si sono scatenati: i complimenti verso la nonna della Pellegrini non sono certo mancati. In uno di questi si legge: “Ci metto la firma per arrivare in forma così a 90 anni“. Insomma, che dire, buon sangue non mente.