Al Pacino e Noor Alfallah si sono separati a settembre, appena tre mesi dopo la nascita del figlio: ecco quanto costerà il mantenimento all’attore.

La relazione d’amore tra Al Pacino e la giovane compagna Noor Alfallah è naufragata da tempo, tuttavia le prime pagine dei giornali non smettono di parlarne. Come mai? L’arcano motivo è presto svelato: Al Pacino dovrà corrispondere 28 mila euro mensili all’ex per il mantenimento del figlio e darne subito, in anticipo, altrettanti 100 mila: queste le indiscrezioni riportate da Page Six e a TMZ.

L’accordo di Al Pacino per il mantenimento del piccolo Roman

L’accordo è stato siglato presso il tribunale per la custodia di Roman, il quarto figlio dell’attore ormai ultra 80enne, nato a giugno 2023. L’importo deciso dalla corte, potrebbe anche aumentare ed arrivare a circa 90 mila dollari, il tutto in funzione al guadagno dell’attore Hollywoodiano.

Oltre a pagare mensilmente circa 28 mila euro, il giudice di Los Angeles ha imposto alla star di pagare ulteriori 100 mila euro in anticipo, per poi proseguire con i pagamenti mensili. Oltre a questo, ulteriori 12 mila euro dovranno essere sborsati dall’attore per il pagamento di un’infermiera notturna oltre a quelli necessari per cure mediche extra copertura assicurativa sanitaria.

Noor Alfallah

Le altre condizioni dell’accordo

Secondo la sentenza del tribunale, sempre secondo TMZ, Al Pacino dovrà pagare ulteriori 15 mila dollari all’anno da versare in un fondo istruzione per il figlioletto Roman. Insomma, una paternità giunta in tarda età e che costerà non proprio poco al noto attore. Per quanto riguarda, invece, la custodia del bambino, i giudici hanno stabilito la custodia legale congiunta, mentre Noor Alfallah sarà la custode primaria del piccolino.