Rumors di malumori tra le splendide e bravissime cantanti Annalisa ed Elodie. La prima è uscita allo scoperto sull’argomento.

Una imitazione e qualche battuta su chi sia la regina del pop italiano in questo momento. In questo modo sarebbe nata la “faida” tra Annalisa e Elodie. Eppure, a quanto pare, non ci sarebbe nulla di vero riguardo presunti malumori nel rapporto tra le due bravissime e bellissime cantanti. A fare chiarezza è stata l’artista di ‘Mon Amour’ ai microfoni di Rds.

Malumori tra Annalisa ed Elodie? La verità

Annalisa

Come anticipato, qualche rumors su possibili malumori tra le due cantanti sono nati dopo una simpatica imitazione avvenuta a Gialappa’s Show, dove la comica Brenda Lodigiani ha imitato Annalisa insinuando una possibile rivalità tra lei e Elodie.

Sul tema, la Scarrone ha quindi fatto chiarezza a Rds: “Quando vedo che mi imitano scatenano in me stupore. Sinceramente mai mi sarei aspettata l’imitazione. Avevo visto la prima puntata e pensavo accadesse una sola volta e fosse finita lì. Invece un personaggio stabile”.

Facendo poi riferimento alle battute della comica sulla rivalità tra le due cantanti, Annalisa ha precisato che si tratta solo di ironia e che non bisogna pensare assolutamente che siano vere. Quindi, a quanto pare, nessuna tensione tra le due donne e artiste che restano entrambe all’apice della musica pop italiana con i loro successi.

Proprio sull’ultimo periodo di grande successo, la Scarrone ha aggiunto: “Sono felicissima è stato un anno incredibile, spero di andare avanti così anche se è tosta. Ci sono periodi bellissimi come questo e bisogna goderseli fino in fondo, senza fermarsi”.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda la cantante di ‘Mon Amour’ che presto sarà fuori con ‘Euforia’, suo nuovo singolo: