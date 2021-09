Anna Tatangelo su Instagram concede una sessione di domande e risposte ai suoi follower: parla del suo passato, delle paure e della sua relazione.

“Sono felicemente single”, risponde Anna Tatangelo a una domanda dei follower. Lo scherzo però dura solo pochi istanti: il suo fidanzato Livio Cori irrompe nell’inquadratura della telecamera e si affretta a condividere il proprio numero di telefono.

Questa è solo una delle scenette registrate tra le storie di Anna Tatangelo su Instagram. Ieri sera, infatti, la cantante ha voluto concedere ai suoi follower una sessione di domande e risposte , un ottimo modo per connettersi con la propria fanbase e far conoscere un po’ più di sè.

Le risposte della Tatangelo

Anna Tantangelo parla delle paure che ha avuto (senza però scendere nei dettagli) e di come la musica l’abbia aiutata ad affrontarle e superarle, chiede consigli su che film vedere e risponde che “Sì, Ragazza di Periferia tornerà su Spotify.”

Le risposte più “pepate”, tuttavia, arrivano quando si tratta di domande che scavano nel passato della cantante.

“Quando la persona è niente l’offesa è zero”, e “Non puoi dimenticare, non devi dimenticare (qualcuno che ti ha ferito, ndr), anzi è una lezione di vita. Impara, cresci e vai avanti” dice. Quando le viene chiesto come ha fatto negli ultimi anni a incassare tutto in silenzio, risponde “Perché dal silenzio escono fuori le verità.” Viene da chiedersi se si stesse riferendo agli ultimi dissapori con l’ex compagno Gigi D’Alessio.

Infine scherza e ironizza sulla domanda “Com’è stare con uno un po’ più piccolo?” La Tatangelo tira fuori un tono da tata severa e dice al fidanzato “Livio spegni la Playstation, metti a posto il pallone, lavati i denti e vai a ninna!”