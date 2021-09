Fabrizio Corona si lancia in commenti audaci sull’ultima foto pubblicata da Chiara Ferragni, che la ritrae con un completino di Intimissimi.

Si sa che Fabrizio Corona non ha peli sulla lingua, e non teme di dire ciò che li passa per la mente. Non dovrebbero sorprendere, quindi, i commenti che il fotografo ha riservato alla bollente foto in lingerie pubblicata recentemente da Chiara Ferragni.

Commenti che si discostano per tono e intenzione da quelli più ironici di Fedez, non c’è dubbio. Corona ha deciso in primis di ripubblicare sulle storie del suo profilo Instagram gli scatti in intimo della Ferragni, commentandoli con un “SIIIII!!!!” a caratteri cubitali.

I commenti più audaci

Successivamente, nel suo ultimo post su Instagram, Corona risponde al commento di un follower che gli chiede se andrebbe a letto con la moglie di Fedez. Anche qui, la risposta perentoria, tutta in maiuscola del fotografo e personaggio televisivo non lascia spazio ai dubbi: “SI”.

Un secondo follower, invece, decide di tentare una provocazione: “Non fa nulla tanto nessuno ti caga, meno che mai la Ferragni…”, scrive nello stesso post. Fabrizio Corona, che però non pecca certo di autostima, risponde così: “Mmm secondo me se la incontro…”